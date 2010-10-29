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Spor

MARSEL İLHAN BASEL'DE YOK İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 21:33

-MARSEL İLHAN BASEL'DE YOK İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Milli tenisçi Marsel İlhan'ın, sağlık sorunu nedeniyle Basel Turnuvası'dan çekildiği duyuruldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Viyana dönüşü çalışmalarını Yeşilyurt Tenis Kulübü'nde sürdüren Marsel İlhan'ın dün soğuk algınlığı nedeniyle ateşinin çıktığı belirtildi. Açıklamada, ''Halsizlik ve mide bulantısı gibi problemler de baş gösterince, Marsel İlhan ve ekibi bugün İsviçre'ye gitmekten vazgeçti'' denildi. Marsel İlhan'ın antrenörü Can Üner, sporcunun birkaç gün içinde iyileşmesini beklediklerini dile getirerek, ''Son dönemde çok yoğun bir program uyguladık. Marsel'in rahatsızlığında bunun da etkisi olabilir. Marsel bir iki gün dinlenecek, sonrasında yeniden antrenmanlara başlayacağız'' ifadelerini kullandı. Marsel İlhan'ın iyileşmesi durumunda gelecek hafta Paris Masters Turnuvası'na katılacağı belirtildi.

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