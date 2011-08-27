T24 LogoT24 Logo
Spor

Marsel İlhan ana tabloya yükseldi ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2011 13:56

-Marsel İlhan ana tabloya yükseldi ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Türk tenisçi Marsel İlhan, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tabloya yükseldi. 3. eleme turunda Slovak Lukas Lacko ile karşılaşan İlhan, karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak adını ana tabloya yazdırdı. Lacko ile yaptığı maçta ilk servislerinin yüzde 58'ini oyuna sokan ve bunların yüzde 86'sında puan kazanan Marsel İlhan, 4 kez ''ace'' atarken, 3 basit hata ve 3 çift hata yaptı. Marsel İlhan, ABD Açık'ta ilk turda Kanadalı Frank Dancevic ile karşılaşacak. Kanadalı tenisçi, İlhan'ın 100. sırada olduğu ATP dünya sıralamasında 183. sırada bulunuyor. ABD Açık, 29 Ağustos'ta başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24