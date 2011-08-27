-Marsel İlhan ana tabloya yükseldi ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Türk tenisçi Marsel İlhan, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tabloya yükseldi. 3. eleme turunda Slovak Lukas Lacko ile karşılaşan İlhan, karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanarak adını ana tabloya yazdırdı. Lacko ile yaptığı maçta ilk servislerinin yüzde 58'ini oyuna sokan ve bunların yüzde 86'sında puan kazanan Marsel İlhan, 4 kez ''ace'' atarken, 3 basit hata ve 3 çift hata yaptı. Marsel İlhan, ABD Açık'ta ilk turda Kanadalı Frank Dancevic ile karşılaşacak. Kanadalı tenisçi, İlhan'ın 100. sırada olduğu ATP dünya sıralamasında 183. sırada bulunuyor. ABD Açık, 29 Ağustos'ta başlayacak.