-MARSEL İLHAN ANA TABLOYA KALDI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 650 bin dolar toplam ödüllü Bank Austria Tenis Trophy ATP Turnuvası'nda, ev sahibi ülkeden Andreas Haider-Maurer'i yenerek ana tablo müsabakalarına kaldı. 32'lik eleme tablosunun 1 numarası olan Marsel İlhan, ilk turda Avusturya'dan Dominic Thiem'i 6-7, 6-4 ve 6-3 ile 2-1 yendikten sonra bir başka ev sahibi raket Gerald Melzer'i de 6-3 ve 6-2'lik setlerle 70 dakikada geçerek, elemenin final turuna kalmıştı. Marsel İlhan, elemenin son turunda bir başka Avusturyalı Andreas Haider-Maurer ile oynadığı maçın ilk setini 6-3 kazandı. İlhan, ikinci sette de 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atlayarak ana tabloya yükseldi. ATP klasmanında bugün bir basamak daha yükselip 93 numaraya yerleşen Marsel İlhan, bu sezon sekizinci kez bir ATP mücadelesinde ana tabloda yer aldı. Başarılı raket, 2010 sezonunda daha önce Avustralya Açık, Rotterdam, Miami Masters, Barcelona, Wimbledon, Kuala Lumpur ve Şanghay Masters'ta ana tabloda mücadele etmişti.