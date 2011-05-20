-MARSEL İLHAN 3. TURDA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler elemelerinin ikinci maçında Avustralyalı Marinko Matosevic'i 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. İlhan, bu akşam oynanacak 3. tur eleme maçında rakibi Fransız Augustin Gensse'yi elemesi halinde, Fransa Açık'ta teklerde ana tabloya kalan ilk Türk tenisçi olacak. 1 saat 17 dakika süren maçta Matosevic'i zorlanmadan 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geçen İlhan, karşılaşmada rakibinin ''ace''ine 5 ''ace'' ile karşılık verdi. İlhan'ın, 1 kez çift hata yaptığı maçta Matosevic, 3 çift hata yaptı. Dünya klasmanında 127. sırada bulunan İlhan, ana tabloda mücadele ettiği 2010 Avustralya Açık'a ikinci turda 2011 Avustralya Açık'a ilk turda, geçen yıl katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2009 ABD Açık'a ikinci turda veda etmişti. Roland Garros'da ana tabloda mücadele etme başarısı gösteremeyen milli sporcu, geçen yıl elemelerin üçüncü turunda elenmiş ve ana tabloya kalamamıştı.