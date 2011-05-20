-MARSEL İLHAN 3. ELEME TURUNDA ELENDİ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda 3. eleme turunda Fransız Augustin Gensse'ye yenilerek elendi. İlk seti 6-4 kaybeden Marsel İlhan, ikinci sette 4-0 yenik durumdayken maçtan çekildi. Maç sırasında bir hamle yapmak isterken düşen İlhan'ın ayak bileğinin şiştiği görüldü. Doktorlar, Türk tenisçinin önemli bir şeyinin olmadığını, tedbir amaçlı olarak MR çekildiğini ve herhangi bir kas problemine rastlanmadığını söylediler. Milli tenisçinin 1-2 gün içinde tekrar tenis oynayabilecek hale geleceği bildirildi. 59 dakika süren maçta Marsel İlhan, hiç ''ace'' atamadı. Gensse ise maçı 2 ''ace'' ile tamamladı. Fransız tenisçinin çift hata yapmadığı maçta, İlhan 1 kez çift hata yaptı. Maçta İlhan 21 kez, Gensse ise 12 kez basit hata yaptı. Marsel İlhan'ın 3. eleme turunda yenilmesine rağmen Fransa Açık'ta ana tabloya kalma ihtimali bulunuyor. Turnuvaya ana tablodan katılacak 6 tenisçinin çekildiği ve İlhan'ın bu tenisçilerden birinin yerine ana tabloya kalabileceği öğrenildi. İlhan'ın 2 gün sonra başlayacak Fransa Açık ana tabloda mücadele edip edemeyeceği, bugünkü 3. eleme maçlarının tamamlanmasından sonra belli olacak.