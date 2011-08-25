-Marsel İlhan 1. eleme turunu geçti ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türk tenisçi Marsel İlhan, ABD Açık Tenis Turnuvası 1. eleme turunda Polonyalı rakibi Marcin Gawron'u 2-0 yendi. Marsel İlhan, 4. kortta oynanan ve 56 dakika süren maçta, dünya sıralamasının 288 numaralı rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle geçti. İlk servislerinin yüzde 76'sını oyuna sokan Marsel İlhan, bu oranın yüzde 71'inden sayı çıkartmayı başardı. Her iki tenisçi de birer ''ace'' yaparken, Marsel İlhan, rakibinin 5 çift hatasına karşılık maçı çift hata yapmadan tamamladı. Marsel İlhan, ikinci eleme turunda, Fransız Vincent Millot ile Amerikalı Zack Fleishman arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Turnuva, 3 eleme turunun ardından ana tabloya kalan isimlerin belirlenmesiyle 29 Ağustos'ta başlayacak.