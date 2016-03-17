Mars yolculuğu 18 aydan 6 haftaya inebilir

Rusya, uzay yolculuklarında kullanılmak üzere üretilecek nükleer motorları 2018'de test etmeye başlayacağını duyurdu. Nükleer motorlar eğer ki testi başarıyla geçebilirlerse 18 aylık Mars yolculuklarını 6 haftaya kadar indirebilecek.

NTV'de yer alan habere göre, Uzay yolculuklarındaki nükleer deneme bir süredir Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) de gündeminde.Bu teknolojiye sahip araçları kullanıma sunmak için yoğun mesai harcayan NASA, 2033'teki Mars yolculuğu kapsamında astronotların bu uzay araçlarını kullanmasını hedefliyor.Ancak Mars'a yolculuk söz konusu astronotların karşılaşacağı en zorlu sınav değil.

Mars'ın atmosferinin gezegenimize oranla yüzde 1 seviyesinde olduğu düşünülürse Mars'ın yüzeyinde bulunmak ile uzayda bulunmak arasında pek bir fark bulunmadığını söylemek mümkün. Bu yüzden astronotların ilk iş olarak bu basınçtan korunmanın yollarını bulması gerekiyor.

İkinci sıkıntı ise insanın yaşaması için elzem olan oksijen. Gezegende kalındığı sürece oksijen üretebilecek bir sistem bulunması olası Mars görevleri için çözülmesi gereken sorunların başında geliyor.

Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu oranın Mars'ta görev yapan astronotların kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı görüşünde.

Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. Filmdeki astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözmüştü. Ancak NASA'nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapmaya devam edeceğini söylemek abartı olmaz.

Ancak en büyük sorun Mars'a gitmek veya orada kalmak değil gezegenden ayrılmak. Zira Mars'tan dönüş sandığımızdan daha zor bir çaba gerektiriyor.

MAV’ın (Mars'a İniş Aracı) iç mekanı yükü azaltmak için çok sade olacak. Bu tek yön bir uzay taksisi sadece, bir yaşam alanı değil. Hatta mühendisler koltuk bile koymayabilir, ki bu durumda astronotların tüm yolculuk sırasında ayakta durması gerekecek.

Füzeyle fırlatarak kalkma işlemi yedi dakika sürecek. Ama yolculuk burada bitmiyor. Astronotlar ERV (Dünya'ya Dönüş Aracı) ile buluşup kenetlenmek için yörüngeye oturma manevraları yapacaklarından daha fazla yakıt harcayacaklar.

ERV, Mars yüzeyinden 250 ila 34 bin kilometre yukarıdaki elips biçimli “bir günlük yörüngede” park ederse, astronotlar kalkış aracında en fazla 43 saat geçirecekler. Ancak Rucker bu durumun Mars misyonunu planlayanlar tarafından henüz çözülmemiş bir konu olduğunu söylüyor.