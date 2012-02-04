Mars yaşam için fazla kurak

T24 - İngiliz bilimadamları, Mars'ın yüzeyinin çok uzun bir süredir kuru olduğunu ve herhangi bir yaşam biçiminin gezegenin ancak derinliklerinde söz konusu olabileceğini açıkladı.





Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini araması için gönderdiği uzay aracı Phoenix'in (Zümrüdü Anka Kuşu) getirdiği toprak örneklerini inceleyen bilimadamları, yaklaşık 5 bin yıl önce gezegenin daha sıcak olduğunu ve yüzeyinde su bulunduğunu, ancak bu sürenin Mars'ta yaşamdan söz edebilmek için çok kısa olduğunu ileri sürdü.





Londra'daki Imperial College araştırmacılarının "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan raporuna göre Mars'taki toprak, Ay'dakine benzer bir kuraklık sonucu oluşmuş.





Toprak örneklerinin gezegenin kuzey kutbundan alındığını ancak tüm gezegenin aynı tür toprakla kaplı olduğunu kaydeden bilimadamları, Mars'taki kuraklığın milyonlarca yıl devam etmesinin beklendiğini söyledi.





Mars'ta bulunan su, Kızıl Gezegen'de yaşamın var olabileceğine dair umutları artırmıştı.





Bilimadamları, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gelecekte Mars'a gönderecekleri uyduların yaşam kanıtı bulmak için gezegenin derinliklerini araştırmaları gerektiğini kaydetti.





