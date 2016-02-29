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Ekonomi

Mars Türkiye Temsilciliği: Türkiye'de üretilen ve dağıtılan ürünlerde plastiğe dair bir bulguya rastlanmadı

"Türkiye'de tedbiren toplatma kararı aldık"

29 Şubat 2016 15:12

ABD'li çikolata üreticisi Mars Incorporated'in Türkiye Temsilciliği, firmanın Türkiye'de üretim ve dağıtımını yaptığı ürünlerde plastik ile ilgili bir bulguya rastlanmadığını, toplatma kararının tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

Mars Türkiye Temsilciliği'nin, ürünleri geri çekme kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki ürünlerde plastik bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Türkiye'de almış olduğumuz toplatma kararı tamamen tedbiren aldığımız bir karardır" denildi. Açıklamada şöyle dendi:

"Almanya'da bir Mars ürününün içinden çıkan plastik cisimde zehirlenme riski teşkil eden herhangi bir madde bulunmadı. Her ne kadar söz konusu plastik cisim zehirlenme riski teşkil etmese de, tespit edilen cismin solunum yolunda açabileceği olası rahatsızlıklara mahal vermemek amacı ile tedbiren toplama kararı almış bulunuyoruz. Söz konusu risk, herhangi bir katı maddenin yutulmasıyla oluşabilecek bir riskten farklı değildir.

Zehirlenme riski teşkil eden herhangi bir durum hiçbir şekilde söz konusu değildir. Mars Gıda Türkiye olarak küresel tedbir amaçlı geri toplama kararımızdan asgari ölçüde etkilenmiş olsak da ürün kalitesi, ürün güvenilirliği ve tüketici sağlığına büyük önem atfettiğimizden dolayı tedbiren geri çağırma kararını almakta çekinmedik. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyoruz. Türkiye'deki ürünlerde plastik bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Türkiye'de almış olduğumuz toplatma kararı tamamen tedbiren aldığımız bir karardır."

Mars Chocolate tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, son kullanma tarihi 19 Haziran 2016 ile 8 Ocak 2017 arasında yer alan ürünlerin tüketilmemesi istenmiş, geri çağırma nedeni olarak bir müşterinin Mars çikolatası içerisinde plastik parçası tespit etmesi gösterilmişti.

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