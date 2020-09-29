Mars'ta yüzeyin altında tuzlu göletler bulundu; bilim insanları "yaşam" ihtimalini dile getirdi

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Mars'ın yüzeyinin altında bir göl ve birkaç tuzlu gölet olabileceği tespit edildi. Bu tespitin Mars'ta yerin altındaki göletlerde yaşayan canlılar olabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Gezegenin yüzeyinin altında bir göl olabileceğini dile getiren İtalyan bilim insanları, 2 yıl sonra bahsi geçen bulgulara ulaşarak bu konuda daha fazla kanıt sundu. Araştırma yaptıkları alanı yüzlerce kilometre genişleten bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın araştırma uydusu Mars Express'in radarını da kullandı.

Nature Astronomy'de yayımlanan makaleye göre bilim insanları Mars'ın buzlu yüzeyinin 1.5 kilometre altına gömülü 20 ile 30 kilometre uzunluğunda tuzlu suya sahip bir göl olduğuna dair daha çok kanıt buldu.

Gölün etrafında ise 3 tane gölet olduğu tespit edildi. Gölden ayrı olduğu ifade edilen göletlerin boyları ve şekilleri farklılık gösteriyor.

Bu bulgular, Mars'ta mikrobik yaşam olma ihtimali olduğunu işaret ediyor. Yeraltındaki göl ve göletlerin biyolojik açıdan "ilginç" olabileceğini ifade eden bilim insanları, bir sonraki uzay görevlerinin buraya odaklanmasını tavsiye etti.