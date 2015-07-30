T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mars Sineması satılıyor

Satış işlemleri için 2 yatırım bankasının 10-15 gün içerisinde yetkilendirilmesi bekleniyor

30 Temmuz 2015 21:17

Türkiye'nin en büyük sinema zincirlerinden olan Mars Sinema satılıyor. Şirket hisselerinin tamamının satışı için kısa bir zaman içinde Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yetkilendirilmesi bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre yetkilendirme 10-15 güne kadar açıklanacak. Aynı kaynaktan alınan bilgiye göre; alıcı tarafta hem özel sermaye şirketleri hem de stratejik yatırımcılar olabilecek.

Mars Sinema'da girişim sermayesi şirketi Actera ve Esas Holding'in yüzde 69.5, şirketin Yönetim Kurulu Bakanı Muzaffer Yıldırım'ın ise yüzde 30.5 hissesi bulunuyor.

Mars Sinema, 27 şehirde 589 salonuyla faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan Mars Sinema, 2003 yılında İş Girişim Sermayesi'yle yaptığı ilk ortaklığın ardından birçok ortaklığa daha imza attı. Mars Sinema son olarak girişim sermayesi şirketi Actera'nın ardından 2011 yılında da Esas Holding'i ortakları arasına aldı. 

ETİKETLER

mars sinemalarısinemayatırım bankasısinema zinciri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24