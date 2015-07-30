Mars Sineması satılıyor

Türkiye'nin en büyük sinema zincirlerinden olan Mars Sinema satılıyor. Şirket hisselerinin tamamının satışı için kısa bir zaman içinde Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yetkilendirilmesi bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre yetkilendirme 10-15 güne kadar açıklanacak. Aynı kaynaktan alınan bilgiye göre; alıcı tarafta hem özel sermaye şirketleri hem de stratejik yatırımcılar olabilecek.

Mars Sinema'da girişim sermayesi şirketi Actera ve Esas Holding'in yüzde 69.5, şirketin Yönetim Kurulu Bakanı Muzaffer Yıldırım'ın ise yüzde 30.5 hissesi bulunuyor.

Mars Sinema, 27 şehirde 589 salonuyla faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan Mars Sinema, 2003 yılında İş Girişim Sermayesi'yle yaptığı ilk ortaklığın ardından birçok ortaklığa daha imza attı. Mars Sinema son olarak girişim sermayesi şirketi Actera'nın ardından 2011 yılında da Esas Holding'i ortakları arasına aldı.