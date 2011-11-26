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Dünya

Mars robotu fırlatıldı  CAPE CANAVERAL (A.A)

26 Kasım 2011 20:07

-Mars robotu fırlatıldı  CAPE CANAVERAL (A.A) - 26.11.2011 - ABD'nin Ulusal Havacılık-Uzay Dairesi (NASA), bir gezegende görev alacak en ileri düzeyde robotu Atlas V 541 roketi ile Florida eyaleti Cape Canaveral üssünden Mars'a gönderdi. "Curiosity (Tecessüs-Merak)" robotu, Kızıl Gezegen'in yaşamın gelişimine uygun geçmişi olup olmadığını belirleyecek.  Mars toprağına, 570 milyon km yol katettikten sonra 6 Ağustos 2012'de konacak Curiosity, diğer adıyla "Mars Science Laboratory (MSL)" için NASA uzmanları, Güneş Sistemi'nin bir gezegenine şimdiye kadar gönderdikleri en gelişkin kapasiteli robot olduğunun altını çiziyor.

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