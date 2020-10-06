Mars bu ay 20 yıl içindeki en parlak haliyle görülecek

Mars bu ay, gece göğünde karşı konumuna ulaşarak, Dünya’ya iki yıldan uzun süre içindeki en yakın geçişini yapacak.

NASA kızıl gezegenin görünümünü “adeta dolunayın Mars hali” diye tarif etti. Uzay ajansına göre bu, komşu gezegenimizi seyretmek için yaklaşık 20 yıl içindeki en iyi fırsatı sunuyor.

13 Ekim Salı günü, Mars 2003’ten beri en parlak haline ulaşacak ve 2035’e kadar böyle görülmeyecek.

Mars 26 ayda bir karşı konuma ulaşıyor, bu da Dünya'nın doğrudan Güneş ve Mars’ın arasından geçtiği anlamına geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ekimdeki karşı konum daha da özel olacak, zira Dünya ve Mars’ın yörüngeleri iki gezegenin birbirine en yakın olacağı şekilde hizalanacak.

Bu astronomik olayda Mars, Güneş batarken çıkıp Güneş doğarken de batacak.

Bu durum, Ekim ortasında “Süper Ay” diye tarif edilen Yeni Ay'la birleştiğinde, hem sıradan gözlemcilere hem de deneyimli gökbilimcilere Mars’ı en büyüleyici haliyle görme fırsatı tanıyacak.

Mars çıplak gözle gece göğünde daha parlak ve detaylı şekilde görülebilecek. Teleskopla bakıldığında ise kutup bölgeleri ve volkanlar gibi öğeler daha kolay ayırt edilebilecek.