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Dünya

MARS "EMBRİYO GEZEGEN" KALMIŞ ANKARA (A.A)

28 Mayıs 2011 00:01

-MARS "EMBRİYO GEZEGEN" KALMIŞ ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Mars gezegeninin bilim adamlarının önceden düşündüklerinden çok daha hızlı, yaklaşık 3 milyon yılda oluştuğu ortaya çıktı. Kızıl Gezegen'in neden Dünya'nın onda biri kadar olduğunu açıklayan bu hızlı oluşumun incelendiği araştırma, Mars'ın gezegenleri oluşturan çarpışmalara maruz kalmadığı için küçük kaldığı yönündeki 20 yıllık teoriyi de teyit etmiş oldu. Araştırmaya göre, Güneş Sistemi'nin ilk evrelerinde gezegenler oluşmadan önce disk ya da frizbi şeklindeki bir gaz ve toz bulutu, Güneş'i çevreledi.  Bilim adamları, gezegenlerin, yatağın altındaki tozların çekilmesi gibi, elektrostatik yüklerin çektiği materyallerden oluştuğunu düşünüyorlar. Bu proto-gezegen toz küreleri, bilim adamlarının "embriyo gezegen" adını verdikleri oluşuma dek büyümeye devam ettiler ve diğer oluşmaya devam eden gezegenler dahil çevrelerindeki materyallere önemli bir çekim gücü uygulamaya yetecek kadar kayalık kütle haline geldiler. Çekim alanlarıyla birbirlerini "dürteleyen" bu embriyo gezegenler sık sık kendi normal yörüngelerinden çıkarak, bazen başka büyük bir kayalık kütlenin yoluna girdiler. Eğer aralarında çarpışma meydana gelseydi, bu oluşma sürecindeki gezegenler de Güneş Sistemi'nin dışında kalabilir ya da parçalanabilirlerdi. Bu parçalar da çoğunlukla daha büyük bir gezegenin oluşumuna yaradı. Aslında, Dünya'nın uydusu Ay'ın da Dünya'nın bir embriyo gezegenle çarpışması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Bu süreci bilgisayar modelleriyle inceleyen astro-fizikçiler, Güneş'ten belli uzaklıkta oluşmasını umdukları gezegenlerin boyutları böylelikle belirleyebildiler. Buna göre, Mars'ın Dünya kadar büyümesi gerekiyordu, ancak Yerküre'nin onda biri boyuta ulaşabildi. 

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