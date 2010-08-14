Marmaris'teki yangın korkuttu

T24

Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangının, 4 helikopter, 2 amfibik uçak, arazözler ve orman yangını söndürme işçilerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, şehir mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan yangına süratle 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik uçak ile havadan ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, ''Hava araçlarına çok sayıda arazöz ve orman yangını işçisi ise karadan yoğun bir şekilde destek vererek, yangının söndürülmesini sağladı'' dedi.Aydın, yangının ilk başladığı bölgede oteller ve yerleşim alanları bulunduğunu belirterek, ''Yangının çıktığı noktada, amfi tiyatro, şehir mezarlığı ve ilçe jandarma komutanlığına ait binalar da bulunuyordu. Özellikle havadan helikopter ve uçaklarla yaptığımız yoğun müdahaleyle yangının yerleşim alanlarına ve bahsettiğim noktalara ulaşmasını önledik. Kısacası olası bir tehlike ucuz atlatıldı'' diye konuştu.Yangına müdahale çalışması esnasında Adil Göktaş isimli yangın söndürme işçisinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını anlatan Aydın, ''Yangına kısa sürede yoğun bir şekilde müdahale etmeseydik alevler yerleşim alanları ve otellere ulaşırdı. Yarından itibaren orman yangınları açısından kritik bir döneme giriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum'' dedi.Yangına müdahale eden orman yangını söndürme helikopter ve uçakları, yangının çıktığı bölgede bulunan ve Marmaris'in her noktasından izlenebilen dev Türk bayrağına alevlerin yaklaşmaması için yoğun çaba sarf etti ve alevlerin Türk bayrağına ulaşmasını önledi. Özellikle amfi tiyatro bölgesinde yoğunlaşan alevlere vatandaşların da kendi imkanlarıyla müdahale ettiği gözlendi.Ekipler, bölgede soğutma çalışmasıyla yangında zarar gören ormanlık alanın tespitine yönelik çalışma yapıyor.