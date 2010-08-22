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MARMARİS'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA MARMARİS (A.A)

22 Ağustos 2010 20:07

-MARMARİS'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA MARMARİS (A.A) - 22.08.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerleşim yerlerine 200 metre mesafede çıkan orman yangını kontrol altına alındı.  Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçe girişindeki karayolunun üst kısmında bulunan orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi ile çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin müdahale ettiği yangının, kontrol altına alındığını, soğutma çalışmaların devam ettiğini bildirdiler.  Bu arada yangının çıktığı bölgeye yakın olan karayolu, itfaiye araçları ve arazözlerin geçişi nedeniyle sık sık trafiğe kapatılıyor.

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