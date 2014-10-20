Marmaris yanıyor, yerleşim birimleri boşaltılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Seki Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında bir evde başlayan yangın yakındaki ormana sıçradı. Yangını görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 ilk müdahale aracı, 16 arazöz ve 160 kişilik yer ekibi ve Marmaris Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 6 itfaiye aracı karadan, iki helikopter de havadan müdahaleye başladı.

Yangın nedeniyle 44 dairenin bulunduğu Çamlık Sitesi boşaltıldı.



Çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibinin görev aldığı yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşların ise tedavisi sürüyor.