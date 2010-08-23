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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MARMARİS (A.A)

23 Ağustos 2010 21:51

-MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MARMARİS (A.A) - 23.08.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan orman yangını söndürüldü.  Alınan bilgiye göre, Beldibi beldesinde, Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ve yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangına iki helikopter ve bir uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.  Dumanları görerek bölgeye giden çok sayıda vatandaş da söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Evlerinin yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını, belde sakinleri kaygılı bir şekilde izledi.   Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının zamanında yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındıktan sonra hava unsurlarının desteğiyle söndürüldüğünü belirtti. Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığı öğrenildi.  Bu arada, yangının çıkış sebebi ve zarar gören alanın tespiti için de çalışmalara başlandığı bildirildi.  -SAKARYA'DA ORMAN YANGINI BAŞLADI Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı.  Yangına, Bursa ve İstanbul'dan gelen iki yangın söndürme helikopteri, Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı sekiz arazöz, iş makineleri ile müdahale ediliyor.  Yangının yol kenarındaki bir bölgede başladığı ve yanan bölgenin karaçam ağaçları ile kaplı olduğunu belirtildi.

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