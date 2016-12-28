Marmaris’teki okullara yılbaşı yasağı talimatı: Manevi değerlerimizden uzak!

Muğla'nın Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara resmi yazı göndererek yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmesiyle ilgili uyarıda bulundu. Gönderilen yazıda, "şifahi şikâyetlerden dolayı öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek etkinliklerden kaçınılması" istendi.

DHA'da yer alan habere göre yazıda, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüze şifahi olarak bildirilen şikayetlerden anlaşıldığı üzere; mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak, bazı kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirmeler yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek (yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, Noel baba figürü vb.) milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan."

CHP'den karara tepki

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği resmi yazıyı sosyal medyada paylaşarak yorumları velilere bıraktığını dile getiren CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, şu eleştiride bulundu:

"Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü asli görevini bırakarak halkın birbirlerine iyi dilek dilemesi ve kutlama yapmasına karışmaya başlamıştır. Çocukluğumuzdan bu yana yeni yıllarda vatandaşlarımız birbirleriyle kucaklaşır, kutlama yapar. Hediyeler alınır ve verilir bu esnada Allah, milletimize ve ailemize zarar vermesin, mutlu ve huzurlu yeni yıl olsun dilekleri söylenir. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirmesi olan yan PİSA verilerine göre eğitim oranlarımız 50'inci sıralarda geziyor. Milli Eğitim bu açıklama ile eğitim seviyesini 40'ıncı sıralara düşürdüğünü mü zannediyor? Marmaris'in eğitimi ve çocuklarımızın gelişimi için proje üretecek, geliştirecek çalışma yapması beklenen kurumun böyle yazılar göndermesini şiddetle kınıyorum."

"Cidden yorum yapılmayacak

kadar vahim bir durum"

Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Özgür Çağlı, resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak "Cidden yorum yapılmayacak kadar vahim bir durum. Oysa derdimiz gelecek nesilleri daha donanımlı bilgili ve çağdaş yetiştirmek olmalıydı" şeklinde yorum yaptı.

Çağlı, şunları söyledi:

"Ülke genelinde okullara gönderilen yılbaşında hediye çekilişi, konser, eğlence, sınıf süsleme vb. etkinlikler yapılamayacağına dair yazı Marmaris'teki okullara da ulaşmıştır. Okullarda dini gruplarca yapılan her türlü eğitim dışı faaliyete göz yumulurken, ülkemizin içine sürüklendiği ortam bahane edilerek, çocuklarımızın masum eğlence ve faaliyetlerine anlamsız yasaklar getirilmektedir. Bu yasak, giderek daha çok baskı altına alınan öğrenci ve öğretmenlere, öğrencilere mali külfet getirdiği, dersleri engellediği gibi komik gerekçeler ileri sürerek yeni bir baskı uygulama yöntemidir. Amacı, tek tip öğrenci yetiştirmek olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin okulda yaptığı masum yılbaşı etkinliklerini yasaklamak yerine, bilime ve akla dayanan bir eğitim politikasıyla ülkemizin hak ettiği eğitim sistemine kafa yormasını tavsiye ederiz."