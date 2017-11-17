Marmaris’te yat yangınında başçavuşun dikkati faciayı önledi

Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS (Muğla), (DHA) - MĞLA’nın Marmaris İlçesi’ndeki yat limanında demirli lüks yatın makine dairesinde dumanların yükseldiğini gören sivil denizci başçavuşun dikkati ile yangın büyümeden önlendi. Başçavuşun haber vermesiyle yat yangın itfaiye ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Marmaris şehir merkezinde bulunan Yat Limanı’nda demirli yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 35 metrelik Türk Bayraklı “Meya Meya” adlı lüks yatın makine dairesinden dumanlar yükseldi. Yatın karşısında bulunan bir kafeteryada oturan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’nda görevli bir başçavuş dumanı görerek itfaiye ve kendi askeri birliğini aradı. Sahil Güvenlik yangın müdahale hücum botu ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sahil Güvenlik yangın müdahale gemisi olası bir müdahale isin hazır bekletildi. İtfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yatın makine dairesine girerek içeride devam eden yangını söndürdü. Yapılan soğutma çalışması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Can kaybının ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Tuzla’da imal edilen ve tamamen Türk yapımı olan 40 milyon değerindeki yatın, ismi gizli tutulan Mısırlı bir işadamına ait olduğu öğrenildi. Yatın, yaz aylarında özel müşterilere kiralandığı bildirildi.

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