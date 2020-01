Marmaris'te turizmcinin yüzü erken rezervasyonla güldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'teki turizmciler, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu, üç yıldız ve üzeri nitelikli otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirtti.

Marmaris ve çevresindeki turistik mahallelerdeki tesislerde, yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Turizmcinin yüzü gülerken, bayramın bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, rezervasyonlar hakkında bilgi verdi. Rezervasyon istatistiklerine göre Kurban Bayramı süresince 1 milyon tatilcinin kente gelerek turizme katkı sağlayacağını belirten Kırlı, \"Hükümetin bayram tatili süresini erken açıklaması sevindirmişti. Geçen haftadan itibaren aldığımız istatistiklere göre rezervasyonlara büyük talep var. İkinci kez yüzümüz güldü. Bir hafta içinde yüzde 20 peşin ödemeli ön rezervasyon satışı yapıldı. Yaptığım araştırmalara göre, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi dediğimiz nitelikli tesisler yüzde 100 dolu. Doluluk nedeniyle turizmde stop dediğimiz satış durdurma kararı alındı. Fakat ilçemiz merkezinde ve kırsal turistik mahallelerde apart, otel ve farklı konseptlerde hizmet veren konaklama tesislerimiz müşteri bekliyor. İlçemize geçen sene bayram tatilinde 700 bin tatilci gelmişti. Bu bayramda 1 milyon civarında olacağını düşünüyorum\" dedi. Marmaris başta olmak üzere Güney Ege Bölgesi ve Antalya\'da havalimanlarına transfer yapan Mavisel Turizm Şirketi sahibi Alper Çalışkan ise, \"Bayram tatilinin idari tatille uzatılması havalimanları ve Güney Ege Bölgesi\'nde ciddi yoğunluk oluştu. Yabancı turistlerde bir artış yok ama kaybı tatilci ile kapatılacaktır. 30-31 Ağustos\'tan itibaren tahminlerin üzerinde bir yoğun ve doluluk söz konusu olacaktır. Tatilciler, her şey dahil sistemi çalışan otellere yoğun ilgi gösterdi ve şu an itibariyle doldu. Ama, apart otel, motel ve çeşitli butik oteller müşterilerini bekliyor. Bu bayram beklentilerin çok üzerinde yoğunluk olacaktır\" dedi.

