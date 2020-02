Marmaris'te turizm konuşuldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından \'Turizmde parlayan yıldız Marmaris\' konulu genişletilmiş turizm toplantısı düzenledi. Toplantıda turizmciler, bacasız sanayi olarak kabul edilen turizmdeki sorunları masaya yatırıp, çözümü konusunda görüşlerini paylaştı.

Turizm Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Cumhurbaşkanlığı eski Turizm Başdanışmanı Can Pulak, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, iş insanı Nail Keçeli, Muğla Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İlyas Sarıyerli, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, ilçe protokolü, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla toplantı başladı. Muğla Valisi Civelek, \"Turizm, Muğla\'mız dolayısıyla Marmaris\'imiz için çok önemli bir sektördür. Marmaris\'in kalkınması turizm üzerine kuruludur. Marmaris\'te kalkınma turizm odaklıdır. Hepimizin bildiği üzere turizm sektörü ekonomik büyümeye, kalkınmaya destek veren, döviz kazandıran, yatırım ve gelir getiren, emek yoğun bir sektör olduğu için işsizliği önleyen, istihdam yaratan, refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükselten sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel gelişmeye katkı sağlayan bölgesel ve ulusal kalkınmanın en önemli sektörlerinden biridir\" dedi. Vali Civelek ardından sırayla kurum temsilcileri kürsüde görüş ve önerilerini anlattı.

\'TANITIMDA DESTEK İSTİYORUZ\'

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \'Marmaris\'e neden kimse gelmiyor?\' ve \'Marmaris neden ucuz destinasyonlar arasında gösteriliyor?\' soruları üzerinde durulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın bütçesi binde 5. Bu kadar düşük bir rakamla bu bakanlık bize tanıtım konusunda nereye kadar yardımcı olabilir ki? Ülkemize 2015 yılında charter uçakla 3 milyon 300 bin kişi gelmiş. Bunun 1 milyon 250 bini Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı\'na olmuş. 3 milyon 300 bin rakamı bir yıl sonra 1 milyon 800 bine düştü. Bu rakamın yüzde 65-70\'i Marmaris\'e geldi. Yani Marmaris yurt dışında en önemli tercihlerden biri. Muğla\'da şehrin içinden denize girilebilen Marmaris\'ten başka bir yer ben bilmiyorum. Marmaris\'te olmazsa olmazlarımızın en başında Marmaris Tanıtma Vakfı\'nın kurulması geliyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası dışında diğer oda ya da kuruluşlar her şeyi GETOB\'dan bekliyor. GETOB\'a başkan seçildikten sonra 5 turizm bakanı, müsteşarlar ve valiler değişti. Bir yıl boyunca bakana, müsteşara ve valilerimize turizmle ilgili her şeyi anlatıp bölgemizi tanıtıyoruz ki görevden alınıyor ya da tayin olup gidiyor. Her şey sil baştan. Şu anda Marmaris\'te tur şirketlerinin kontrat sorumluları geziyor. Bizden zam yapmamamız isteniyor. Zaten 2 yıldır zam yapmadık ve 2019\'da 2016\'nın zararlarını kapatmaya çalışacağız. Arkadaşlarımızı ucuz kontrat yapmamaları konusunda uyarmak istiyorum.\"

\'MUTLAKA BİR FİYAT POLİTİKAMIZ OLMALI\'

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar 18-20 dolara \'her şey dahil\' otel satışı yapıldığı için \'ucuz turizm merkezi\' algısı oluştuğunu ileri sürerek, \"Ne ekersek onu biçiyoruz. Her şeyin mükemmel yapıldığını düşünelim. Tek bir işletmenin yaptığı en küçük yanlış, bütün doğruları götürüyor. BİMER üzerinden utanılacak suçlamalarla karşı karşıyayız. Yanlış şeylerin peşindeyiz. Bakın 2018\'e iyi başladık. İyi gitmeli. Müşteri ve misafir memnuniyeti çok önemli. Mutlaka bir fiyat politikamız olmalı. Yaptığımız 19 kilometrelik bisiklet yoluna bile tepkiler geliyor. İyileşme sadece belediye hizmetleriyle olmaz. Birliktelik şart. Kimseye bedava hizmet vermeyelim, bundan vazgeçelim\" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık da başarılı turizm için önce herkesin turizmi iyi tanıması gerektiğini söyledi. 2017 yılında dünya turizminin inanılmaz büyüdüğüne dikkati çeken Ayık, \"1 miyon 322 bin insan seyahat etti. Dünya gelirinin yüzde 10\'u turizmden. Dünya ihracatının yüzde 7\'si turizmden. Seyahatin yüzde 55\'i hava yoluyla gerçekleşiyor. Bu nedenle hava yoluna önem vermeliyiz. Dünyadaki seyahatlerin yüzde 53\'ü dinlenme ve tatil odaklı. Dünyadaki turist artış oranında yüzde 13 ile Akdeniz ilk sırada geliyor. En ciddi büyüme Akdeniz\'de. 266 milyon turist hareket halinde. Bunun 30 milyonu ülkemize geliyor. Akdeniz\'de ülkemizin de için olduğu 10 ülke var. Ülkemizde yaşanan 1.5 milyon turistlik büyüme pek ala 4-5 milyon düzeyine çıkabilir. Ülkemiz 26 milyar dolarlık turizm geliriyle dünya 6\'ncısı. Bu sene ocak ve şubat ayında 2 milyon 988 bin 640 kişi gelmiş. Bu rakam geçen yıl 2 milyon 410 bin 966 olmuş\" diye konuştu.

\'ÇEVRE ESTETİĞİNE ÖNEM VERMELİYİZ\'

Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel de istatistiki bilgileri perde üzerine yansıtarak yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin turizmde ciddi anlamda söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Yücel, \"Çünkü turizmin gerçek patronu onlar. Bu nedenle de uluslararası standartlara ulaşmaları şart. 12 ay boyunca Muğla\'ya tarifeli uçak şart. Türkiye\'de iki havalimanı olan kaç tane şehir var?\" dedi.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın Turizm Başdanışmanı, Gazeteci Yazar Can Pulak, 1961 yılından bu yana Marmaris ile yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Deniz, kum ve güneş bitti. Dünya turizmi tırmanırken biz alternatif turizm üretmek zorundayız. Sistemimiz yanlış. Turist evinde ne yiyorsa ona burada da aynını vermeye çalışıyoruz. Nerede Türk mutfağı? Hatıralık eşyalarda da öyle. Çakmalarla uğraşıyoruz. Çünkü yerlisini oluşturamadık. Çevre estetiğine önem vermeliyiz. Marmaris dışında Antalya, Bodrum ve Kuşadası yeşile ve estetiğe hasret. Rezil etmekte ustayız. Turizmi kuralına göre oynayalım. Artık otel yatırımları dursun, para kazanmanın yollarına bakalım. Emekli turizmi çok önemli.\"



FOTOĞRAFLI