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BBC Türkçe

Marmaris'te tur otobüsü devrildi: En az 23 ölü

Marmaris'te keskin virajların bulunduğu rampada freni boşaldığı belirtilen otobüsün şarampolden yuvarlanması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Marmaris'te bir tur otobüsün devrilmesi sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Otobüste, İzmir Buca'dan günübirlik gezi için Marmaris'e giden yolcular bulunuyordu.

Muğla Valisi Amir Çiçek, "İlk belirlemelere göre acarın frenleri patlamış" dedi ve hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, da "Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, otobüsün Muğla-Marmaris karayolunun keskin virajların bulunduğu Sakar Geçidi rampasında freninin boşaldığı, sürünün kontrolü kaybetmesiyle aracın hızla yol aldığı iddia ediliyor. Araç, 20 metrede mesafedeki alt yolda, başka bir otomobilin üzerine düştü.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaralılara kaza yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ve yaralılar arasında durumları ağır olanlar bulunduğunu söyledi.

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