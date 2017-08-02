Marmaris'te tekne battı; 3 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bozburun'da tekne battı.

Batan tekneden 8 kişi kurtarılırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle batan motoryatın olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryatta bulunan 11 kişiden, aralarında kaptanın da bulunduğu 8'i, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alındı.



Yapılan çalışmalarda, motoryatın altında 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

Sudan cesedi çıkartılan kişinin, motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu olduğu belirtildi. Kayıp diğer 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Teknenin kaptanın ilk ifadesinde, yatın kıç tarafından su alıp, aniden battığını söylediği öğrenildi.



2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor





Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, içerisinde 11 kişi bulunan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli teknenin Marmaris Bozburun Limanı'nın yaklaşık 200 metre açıklarında battığını ve ilk belirlemelere göre teknedeki 8 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Civelek, "Tekne sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu'nun cesedine ulaşıldı, bölgede arama çalışmaları devam ediyor." dedi.