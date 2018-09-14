Marmaris'te taksici, müşteriye “Homoseksüel olduğun için almıyorum” dedi!

Marmaris’te Barlar Sokağı’ndaki bir eğlence mekanında çalışan drag queen sanatçısı, kendisini aracına almayan taksi şoförünü polis merkezi ile Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası'na şikayet etti.

Drag queen şovları yapan sanatçı, Marmaris ilçe merkezindeki bir duraktan taksiye binmek istedi. Ancak, taksinin şoförü kendisini aracına almak istemedi, “Ben seni homoseksüel olduğun için aracıma almıyorum” dedi.

Şoför hakkında şikayette bulundu

Araca alınmayan drag sanatçısı ertesi gün polis merkezine gitti. Taksi şoförü hakkında şikayette bulundu. Ayrıca şikayetini Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası'na da bildirdi.

Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Mert Baykara, konuyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını belirterek, "Bunlar tasvip edilen davranışlar değil. Gerekli araştırmaların ardından şayet bir kusuru olduğu anlaşılırsa bu taksici arkadaşımıza hak ettiği cezayı vereceğiz" dedi.