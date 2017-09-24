Marmaris'te 'Süslü Kadınlar' sürdürülebilir ulaşım için pedal bastı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katılan kadınlar, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal çevirdi.

Marmaris İlçesi\'nde, bu yıl 5\'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye\'nin 50 şehrinde aynı anda gerçekleştirilen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' renkli görüntülere sahne oldu. Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan aralarından ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 100 kadın, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal bastı. Kadınların çocuklarıyla geldiği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sık sık \'Özgürlük bisiklette\' ve \'Egzoz gazına son\' sloganları atan kadınlar, Kordon Caddesi\'ndeki bisikletler için ayrılmış yoldan Kemal Elgin Bulvarı\'na kadar 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Kadınlar, kendilerini şaşkınlıkla izleyen, Marmarisliler\'e el sallayarak \"Siz de bisiklet binin\" çağrısında bulundu. Kadınlar adına açıklama yapan İnci Arıcı Orman, şöyle dedi:

\"Sürdürülebilir ulaşım ve araçsız şehir için Süslü Kadınlar olarak 5\'inci kez bir araya geldik. Farkındalık yaratmak için her yıl Türkiye\'de 50 şehirde kadınlar aynı anda bu eylemi gerçekleştiriyor. Şu anda kentimizde bisiklet yolları yapıldı ve altyapısı hazır. Motorlu araçlar yerine bisikletlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkes işine veya dolaşmaya çıktığında bisiklet ile gitmesini istiyoruz.\"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, Süslü Kadınlar trafik polisi eşliğinde şehir turu attıktan sonra Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda toplanıp hatıra fotoğrafı çektirip, dağıldı.



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