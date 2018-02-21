T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris'te sit alanında kaçak kazıya 5 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, sit alanında dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2018 14:10

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, sit alanında dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi\'ndeki sit alanında kazı yapıldığını öğrendi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, koruma altındaki alanda S.S. (66), U.K. (33), Z.A. (49), C.K. (35) ve Z.G.\'yi (49) yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan 1 maden arama dedektörü, 3 kazma, 1 levye, el feneri ve eldivenler ele geçirildi. Ayrıca Roma dönemine ait 1 sikke ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS Muğla DHA MARMARİSMarmaris KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiBeldibi MahallesiDünKaçakAyrıca RomaGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24