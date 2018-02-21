Marmaris'te sit alanında kaçak kazıya 5 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, sit alanında dedektörle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi\'ndeki sit alanında kazı yapıldığını öğrendi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, koruma altındaki alanda S.S. (66), U.K. (33), Z.A. (49), C.K. (35) ve Z.G.\'yi (49) yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan 1 maden arama dedektörü, 3 kazma, 1 levye, el feneri ve eldivenler ele geçirildi. Ayrıca Roma dönemine ait 1 sikke ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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