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Marmaris'te sağanak yağmurdan sonra sahilde kirlilik

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te 2 saatte metrekareye düşen toplam 56 kilogram yağmur ardından debisi artan derelerle taşınan çöpler, denizde kirliliğe neden oldu

08 Ekim 2017 19:23

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 2 saatte metrekareye düşen toplam 56 kilogram yağmur ardından debisi artan derelerle taşınan çöpler, denizde kirliliğe neden oldu. Belediye ekipleri, 8 kilometrelik sahil şeridinden ve dere yataklarından toplam 20 traktör römorku dolusu çöp topladı.
Türkiye\'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris\'te dün saat 21.00\'da başlayan yağmur gece yarısı şiddetini arttırdı. Saat 02.00 - 04.00 arası metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Sabah saatlerine yağış etkisini kaybetti. İlçede metrekareye düşen toplam yağmur 56 kilogram olarak ölçüldü. Gece, şiddetli yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden inen sel sularıyla derelerin debisi arttı, taşınan çöpler, denizde kirliliğe neden oldu. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajların kıyısını kaplayan atıklar, kötü manzara oluşturdu. Kafeterya ve büfelerde oturanlar deniz kıyısındaki çöpleri seyrederek çaylarını yudumlamak zorunda kaldı. Kirliliği cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşarak, \"Duyarsızlığın sonucu bu\" yorumunda bulundu.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden 60 kişilik bir ekip, Atatürk Caddesi sahilinde, Yat Limanı, Azmak Deresi ve Uzunyalı Mevkisi\'nde çalışma başlattı. 4 saatlik temizlik sonunda 20 traktör römorku çöp toplandı. Çoğunluğu pet şişe, cam şişe, kurumuş dal ile yapraklar ve çeşitli atıkların bulunduğu çöpler katı atık tesisine götürüldü. Kirliliğin yoğun olduğu sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, \"Ortaya çıkan manzara çevreye karşı duyarsızlığının kanıtıdır\" dedi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, şöyle konuştu:
\"Ne yazık ki insanlarımızın doğaya verdiği zararı bir kere daha hepimiz şahit olduk. Gece çok şiddetli yağmur oldu. Dağlardan gelen, derelerle taşınan ve denize atılan çöpler nedeniyle kıyımızda kirlilik görüldü.  Temizlediğimiz rögarlar ve yapılan günlük bakım çalışmaları sonucu su taşması ve sıkıntı yaşanmadı. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarını sürdürüyor.\"

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