Marmaris'te ralli heyecanı 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Ralisi\'nin başlangıcı yarın gerçekleştirilecek. Bulgaristan ve Güney Kıbrıs\'tan da rallicilerin start alacağı organizasyona 49 otomobil ve 98 sporcu katılacak. Yarın saat 20.00\'de Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'ndaki start öncesi, Ece Seçkin konser verecek, cumartesi ve pazar günleri Marmaris Belediyesi tarafından etaplara ücretsiz seyirci transferleri yapılacak.

Cumartesi yarışın ilk gününde Çetibeli ve Ula bölgesinde yer alan Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etapları geçilecek, Pazar ise Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkiinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etaplarında yarışılacak. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki toprak zeminli 13 özel etaptan oluşan rallide ekipler, iki gün boyunca 610 kilometre yol katedip pazar günü saat 16:30\'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda zorlu ralliyi tamamlayacak. Ralli süresince Asparan\'daki servis alanında, efsane ralli otomobillerinin yer aldığı Retro Rally sergisi kurulacak, simülatörler, yiyecek ve kıyafet standları ve çocuklar için aktiviteler yer alacak.