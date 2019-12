-MARMARİS'TE OTEL YANGINI MARMARİS (A.A) - 09.07.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla söndürüldü. Marmaris'in İçmeler beldesinde bulunan ve 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarının personel lojmanı olarak kullandığı apart otelde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin üst katı ve çatı kısmınını saran alevlere müdahale etmeye çalışan otel çalışanları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Marmaris, İçmeler ve Armutalan belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Ercan Baykal, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla söndürülen yangın sonunda apart otel kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattıklarını belirtti.