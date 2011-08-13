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Marmaris'te orman yangını!

Muğla Marmaris'e bağlı Armutalan beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı...

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - Muğla Marmaris'e bağlı Armutalan beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın Marmaris'i tehdit ediyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan beldesinde yerleşim alanlarına yakın mesafede orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle yaşam alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerine başlandı. 

Yangın Marmaris'i tehdit ediyor...

Marmaris'e bağlı Armutalan beldesinde yerleşim alanlarının hemen yanı başındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangın, yaşam alanlarına 20 metreye kadar yaklaştı. Alev ve dumanların yerleşim alanlarını tehdit eder hale gelmesi nedeniyle bölgede tahliye işlemlerine başlandı. 

Yangın Marmaris'i tehdit ediyor...

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yangın söndürme uçakları ve helikopterle ile havadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.


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