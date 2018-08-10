Marmaris'te, ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin pervanesinin çarpması sonrasında öldüğü tahmin edilen, 55 kilogram ağırlığındaki yavru caretta caretta türü kaplumbağa, kıyıya vurdu.

Bugün saat 15.30 sıralarında Marmaris\'e 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkiine gelen vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta yavrusu fark edip, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Marmaris Belediyesi ekipleri, 55 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi. Kabuklarındaki parçalanma ve vücudundaki kesiklerden ötürü, caretta carettanın bir teknenin pervanesinin çarpmasıyla öldüğü tahmin ediliyor.

Erkek olduğu öğrenilen caretta caretta kamyonete yüklenerek Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Deniz kaplumbağasının, incelenmek üzere merkezi Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi\'nde bulunan, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) teslim edileceği bildirildi.

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