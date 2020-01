Marmaris'te Kudüs protestosu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, AK Parti öncülüğünde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalamasına tepki gösterdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, cuma namazı sonrası Tepe Mahallesi\'nde bulunan cami önünde ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs ile ilgili kararını protesto etmek için vatandaşlarla bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayrağı ile toplanan partililer ve vatandaşlar, bir süre cami önünde bekledi. AK Parti Marmaris İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Uysal, burada basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı\'nın Kudüs kararının insanlığı yaraladığını ifade eden Uysal, \"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın ifade ettiği gibi Kudüs, tüm İslam âleminin kırmızı çizgisidir. Bu karar bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumlarının arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmaz. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisiyiz\" dedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından, alkışlarla ve Rabia işareti yapılarak \'Kudüs İslam\'dır\' sloganları atıldı.



