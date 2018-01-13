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Marmaris'te kartpostallık dolu manzarası

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu

13 Ocak 2018 21:27

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te dolu yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan sahilde kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe sakinleri bu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, soysal medyada paylaştı.
Marmaris\'te öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Yaklaşık 5 dakika boyunca fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Turistik İçmeler Mahallesi\'ndeki Altın Sahili dolu yağışıyla birlikte beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Seyir tepesinde araçlarında manzara izleyen vatandaşlar, yaşanan kısa süreli güzelliği, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada \'Cennet Marmaris. Bir günde dört mevsim\' yorumuyla paylaştı.
Tekrar başlayan yağmur sonrası dolunun yarattığı manzara kayboldu.
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