Marmaris'te kargo ile uyuşturucuya 3 tutuklama 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'NIN Marmaris İlçesi\'nde bir kargo şirketinde arama yapan polis, baharat paketiyle kaplanmış 70 exctasy hap ve 70 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili biri kadın, 3 kişi tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye İstanbul\'dan kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi\'ndeki kargo şirketi çevresinde sabah saatlerinde önlem alan ekipler, İstanbul\'dan gelen teslimatları inceledi. Ardından, \'Zeta\' adlı narkotik köpeğiyle teslimatlar kontrol edildi. Köpeğin tepki verdiği paketi açan polisler, baharat paketiyle kaplanmış poşette 70 exctasy hap ve 70 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Sabah saatlerinde kargoyu teslim almaya gelen Zülal Ö.(19), Murat A.(29) ve Mesut G. (25) polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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