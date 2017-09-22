Marmaris'te kaçak içkiye 5 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS\'te deniz yoluyla gümrük kaçağı alkollü içki getiren 5 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu zanlıların deniz yoluyla ülkeye kaçak alkollü içki getireceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, geçen 16 Eylül\'de saat 20.00 sıralarında, gümrük ve pasaport işlemlerini yaptırmadan Netsel Marina Limanı\'na yanaşan, kaptanlığını yabancı uyruklu bir kişinin yaptığı yatı tespit etti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yat takibe alındı. Bir gün sonra saat 01.40\'da takibe alınan yattan bir kamyonete çeşitli markalarda içki kolileri taşınmaya başlanması üzerine baskın yapıldı. Kamyonette yapılan aramada, 72 kolide 671 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçildi. İçkiler ile birlikte kamyonet ve yata el konuldu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliye sevk edilen zanlıların tamamı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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