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Marmaris'te iki rütbeli Fransız askeri tutuklandı

İki asker, darp ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

31 Mart 2016 17:37

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde tartakladıklar bir kişinin cüzdanını alıp kaçarken yakalanan bir astsubay diğeri uzman rütbesine sahip alkollü Fransız askerleri 28 yaşındaki Cedric R. ile 26 yaşındaki Loic R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na demir atan Fransız savaş gemisindeki askerler, Marmaris’te bulunan otellere yerleşti. Fransız askerler, geçen salı günü eğlenmek için Barlar Sokağı’na gitti. Gece sonu saat 04.00’te otellerine döndüğü sanılan Fransız askerlerinden Cedric R. ve Loic R., Yat Limanı’na çıkan ara sokakta karşılaştıkları ve kendileri gibi alkollü olan Koral Kolbüken’le bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Koral Kolbüken, Fransız askerlerince tekme ve yumruklarla dövüldü. 


Fransız askerler, yere düşen Koral Kolbüken’in cebinden cüzdanını çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Barlar Sokağı’nda devriye gezen polisler, kaçan Fransız askerleri yakaladı. Koral Kolbüken ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fransız askerler Cedric R. ve Loic R. Çarşı Polis Merkezi’ne götürülürken; konuyla ilgili Merkez Komutanlığı’na da bilgi verildi. Olayın yaşandığı sokaktaki mobese kameralarını da incelendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan askerler Merkez Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Marmaris Devlet Hastanesi’nde ifadesi alınan Kolbüken ise askerlerden şikayetçi oldu. Taburcu edilen Kolbüken’e cüzdanı ve içinde bulunan 320 lira teslim edildi. İşlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi’ne sevk edilen iki Fransız asker tutuklandı.

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