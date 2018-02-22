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Marmaris'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir gece de iki villaya girerek hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

22 Şubat 2018 02:24

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, bir gece de iki villaya girerek hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Armutalan Mahallesi\'nde bir gece de iki villada hırsızlık olayı yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki beş sokakta bulunan güvenlik kamera kayıtları incelenirken, evlerde parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlıktan sabıkası bulunan Melih Uzun (18) ve Mustafa Şenol Türkyılmaz\'ın (18) kimlikleri tespit edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı sırada Armutalan Mahallesi\'ndeki bir villa çevresinde şüpheli kişiler görüldüğü ihbarı aldı. Harekete geçen polis, Melih Uzun ve Mustafa Şenol Türkyılmaz villanın bahçe duvarından atladıkları sırada kıskıvrak yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Melih Uzun\'un 47, Mustafa Şenol Türkyılmaz\'ın ise 11 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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