Marmaris'te ihtiyaç sahipleri için 1 kamyon giyim eşyası toplandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2\'nci el giyim eşyası kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı. Kullanıma uygun giyim eşyaları ve ayakkabıların bir kısmının Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara, bir kısmının ise ilçede yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi.

Marmaris Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 gün önce kent merkezi ve kırsal mahallelere 2\'nci el giyim eşyalarının konulduğu geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi. 75 noktaya yerleştirilen kumbaralar, bugün açıldı. Kumbaralardan 2\'nci el giyim eşyası, havlu, bornoz, çeşitli ayakkabılar ve terlikten oluşan yaklaşık 1 kamyon malzeme çıkarıldı. Eşyalardan kullanılabilir olanların bir kısmı, Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendi. Bir bölümü ise Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"10 gün önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahalleler dahil olmak üzere 75 noktaya kumbaralarımızı yerleştirdik. Bugün kumbaralar açıldı ve içinden bir kamyona yakın giyim eşyası, ayakkabı ve tekstil ürünleri çıktı. Kullanılabilir olan eşyaların bir kısmını Afrika\'daki yardıma muhtaç insanlara göndereceğiz. Bir bölümü de Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Önümüzdeki aydan itibaren açacağımız bir mekânda ücretsiz eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halkımızın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim\" dedi.



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