T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris'te ihtiyaç sahipleri için 1 kamyon giyim eşyası toplandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2'nci el giyim eşyası kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı

19 Şubat 2018 21:51

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2\'nci el giyim eşyası kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı. Kullanıma uygun giyim eşyaları ve ayakkabıların bir kısmının Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara, bir kısmının ise ilçede yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi.
Marmaris Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 gün önce kent merkezi ve kırsal mahallelere 2\'nci el giyim eşyalarının konulduğu geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi. 75 noktaya yerleştirilen kumbaralar, bugün açıldı. Kumbaralardan 2\'nci el giyim eşyası, havlu, bornoz, çeşitli ayakkabılar ve terlikten oluşan yaklaşık 1 kamyon malzeme çıkarıldı. Eşyalardan kullanılabilir olanların bir kısmı, Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendi. Bir bölümü ise Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere hazır hale getirildi.
Projeyle ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"10 gün önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahalleler dahil olmak üzere 75 noktaya kumbaralarımızı yerleştirdik. Bugün kumbaralar açıldı ve içinden bir kamyona yakın giyim eşyası, ayakkabı ve tekstil ürünleri çıktı. Kullanılabilir olan eşyaların bir kısmını Afrika\'daki yardıma muhtaç insanlara göndereceğiz. Bir bölümü de Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Önümüzdeki aydan itibaren açacağımız bir mekânda ücretsiz eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halkımızın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MARMARİS BelediyesiKullanımaAfrikaMarmaris BelediyesiKumbaralardanEşyalardanMarmarisBirProjeyleMarmaris Belediyesi TemizlikMüdürü BarışBugünKullanılabilirHalkımızınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24