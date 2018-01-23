Marmaris'te fuhuş operasyonuna 5 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın ile onlarla birlikte oldukları belirlenen 2 Türk erkek, gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıana Mahallesi\'ndeki bir apart otele, bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Baskında, fuhuş yaptıkları ileri sürülen Gürcistan uyruklu E.N. (26), Rus uyruklu N.D. (20) ve Özbekistan uyruklu G.N. (35) ile bu kadınlarla birlikte oldukları belirlenen evli 2 Türk erkek gözaltına alındı. Kadınlardan Özbekistan uyruklu G.N.\'nin geçici ikamet adresini sahte verdiği, fuhuş ve hırsızlık suçundan poliste 7 kaydı olduğu tespit edildi. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 2 Türk ise Kabahatler Kanunu\'na göre 259\'ar lira para cezası kesildiktean sonra, serbest bırakıldı.

Polis, operasyon kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla M.S.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



FOTOĞRAFLI