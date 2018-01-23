T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris'te fuhuş operasyonuna 5 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın ile onlarla birlikte oldukları belirlenen 2 Türk erkek, gözaltına alındı

23 Ocak 2018 20:23

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın ile onlarla birlikte oldukları belirlenen 2 Türk erkek, gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıana Mahallesi\'ndeki bir apart otele, bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Baskında, fuhuş yaptıkları ileri sürülen Gürcistan uyruklu E.N. (26), Rus uyruklu N.D. (20) ve Özbekistan uyruklu G.N. (35) ile bu kadınlarla birlikte oldukları belirlenen evli 2 Türk erkek gözaltına alındı. Kadınlardan Özbekistan uyruklu G.N.\'nin geçici ikamet adresini sahte verdiği, fuhuş ve hırsızlık suçundan poliste 7 kaydı olduğu tespit edildi. Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 2 Türk ise Kabahatler Kanunu\'na göre 259\'ar lira para cezası kesildiktean sonra, serbest bırakıldı.
Polis, operasyon kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla M.S.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisTürkMarmarisEmniyet MüdürlüğüSarıana MahallesiBaskındaGürcistanRusKadınlardanKadınlarMuğla GöçMüdürlüğüKanunuPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24