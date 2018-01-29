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Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir apart otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, 6'sı yabancı uyruklu kadın, 14 kişi gözaltına alındı

29 Ocak 2018 17:54

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir apart otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, 6\'sı yabancı uyruklu kadın, 14 kişi gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasında Tepe Mahallesi, Sevgi Yolu\'ndaki 10 odalı bir apart otelde fuhuş yapıldığını tespit etti. Geçen cumartesi gecesi otele baskın düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Kırgızistan uyruklu E.S. (24), P.S. (27), M.O.(34), N.S. (32), Fas uyruklu S.K. (28) ve Rus uyruklu T.D. (35) ile bunlarla birlikte olduğu belirlenen 6 Türk erkek ve apart otelin işletmecisi kadın S.D. (49) ile otel çalışanı E.U.\'yu (32) gözaltına aldı. Marmaris Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kadınlarla fuhuş yaptığı belirlenen evli 6 Türk\'e ise Kabahatler Kanunu kapsamında 259\'ar lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık ve yer temin etmekle suçlanan apart otelin sahibi kadın S.D. ve çalışanı E.U.\'nun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği; otelin ise mühürleneceği bildirildi.
Aynı apart otele geçen sene polis tarafından fuhuş operasyonu düzenlendiği ve 3 ay kapatıldığı, sahibi S.D.\'nin fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan tutuklanıp, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

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