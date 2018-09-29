Marmaris'te fırtına öncesi plajlar doldu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, beklenen fırtına öncesi havayı güzel bulan vatandaşlar, plajlara akın etti.

Marmaris sahilleri, yarın gelmesi beklenen tropik fırtınayla sağanak yağmur öncesi, deniz ve güneşin keyfini çıkartanlarla doldu. Saatteki hızı 27 kilometreyi bulan rüzgara aldırış etmeyenler sahil yollarında yürüyüş ve spor yaptı. Atatürk Caddesi\'nden İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlara gelenler, dalgalı denize aldırış etmeden çocuklarıyla birlikte yüzdü. Bazı turistler, şezlonglarında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Bazı kişiler ise güneş altında bronzlaşmaya çalıştı. Turistler ve vatandaşlar, bulutlu havanın oluşturduğu deniz manzarası eşliğinde öz çekim gerçekleştirdi. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, paraşüt gibi su sporları yaptı. Almanya\'dan ailesiyle tatile gelen gurbetçi Gökhan Demirci, \"Deniz dalgalı ama sıcak ve güzel. Marmaris güzel\" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, \"Hava sıcaklıkları 29- 32 derece arasında seyretmekte. Yüzde 69 nem ve deniz suyu sıcaklığı 19 derece. Parçalı bulutlu hava, akşam yağmura dönecek\" dedi.

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