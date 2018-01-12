Marmaris'te FETÖ'den 7 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1\'i Suriye uyruklu, 2\'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen salı günü, İçmeler Mahallesi\'ndeki sahilden alınacak FETÖ üyelerinin Yunan adalarına yasa dışı yollarla götürüleceği ve organizatörlerin ilçeye geleceği bilgisine ulaştı. Eş zamanlı operasyon yapan polis, gece yarısı İçmeler sahilinde, M.Y. (43) ve B.T. (37) adlı kadın şüpheliler ile N.Y. (51) ve Y.T.\'yi (37) gözaltına aldı. Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında ise FETÖ/PDY mensubu kişilerin Yunan adalarına geçişini organize ettiği iddia edilen Suriye uyruklu M.H. (55) ile Türk vatandaşları Ş.B. (53) ve O.S.\'yi (39) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, Terörle Mücadele Grup Amirliği\'ne getirildi.

B.T. ile öğretmenlikten ihraç edilen M.Y. adlı kadınlar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kadınların, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu bildirildi. M.Y.\'nin ayrıca 2010 KPSS soruşturması kapsamında FETÖ üyeliğinden cezaevinde kaldığı, denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı belirtildi. B.T.\'nin üzerinde ise M.A. (38) adına sahte kimlik bulunduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Öte yandan diğer 5 şüphelinin üzerinden de sahte kimlikler ve poşetlere sarılarak, bavulların içindeki gizli bölmelere konulmuş yüklü miktarda döviz ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 5 kişi, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

​Kaçak geçişleri organize ettikleri ileri sürülen ve Çetibeli Mahallesi\'nde yakalanan şüphelilerden Suriye uyruklu M.H.\'nin, İzmir\'de ve Yunanistan\'ın Atina kentinde evinin bulunduğu belirtildi. M.H.\'nin Türkiye\'ye sık giriş- çıkış yaptığı, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılma organizasyonlarında etkin olduğu bildirildi.

Barlar Sokağı\'nda bar işletmeciliği yapan Ş.B.\'nin ise M.H.\'nin insan kaçakçılığı organizasyonunda Marmaris\'teki bağlantısı olduğu öğrenildi.



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