Marmaris'te FETÖ şüphelisi Rodos'a giderken yakalandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 yaşındaki C.B., deniz gümrük kapısından feribotla Rodos Adası\'na gitmeye çalışırken yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'Bylock\'u kullandığı tespit edilen C.B. gözaltına alındı.

Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 15.30 sıralarında Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'Bylock\'u kullandığı tespit edilen C.B.\'nin kent merkezindeki gümrüklü limandan feribotla Rodos Adası\'na gideceği ihbarını aldı. Limanda güvenlik önlemi alan polis, pasaport işlemleri sırasında C.B.\'yi yakaladı. İlçe Terörle Mücadele Grup Amirliği\'ne getirilen C.B.\'nin cep telefonunda yapılan incelemede, örgütün kriptolu haberleşme programı \'Bylock\' olduğu tespit edildi. İfadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen ve akrabaları ile tartıştığı için kafa dinlemeye Rodos\'a gideceğini söyleyen C.B., işlemlerinin ardından Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. C.B.\'nin erkek kardeşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kısa bir süre önce gözaltına alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI