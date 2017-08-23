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Marmaris'te eğlencenin nabzı barlar sokağında atıyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin eğlencenin nabzı Barlar Sokağı'nda atıyor

23 Ağustos 2017 13:26

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nin eğlencenin nabzı Barlar Sokağı\'nda atıyor. Yerli ve yabancı turistin uğramadan geçmediği dünyaca ünlü disko ile barlar ilgi görüyor.
Yat Limanı arkasında yer alan Barlar Sokağı\'ndaki mekanlar, gece yarısı doluluk sınırlarını aştıklarında kapılarını kapatarak yerli ve yabancı turistlere eğlenceli gösteriler sunuyor. DJ\'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, renkli görüntüler sergiliyor. Şovlarını sergileyen kadın dansçılar ilgiyle izleniyor. Türkiye\'de 300 metre uzunluğu, 112 sıralı disko ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip sokak, sabaha kadar çılgın eğlencelere ev sahipliği yapıyor. DJ\'ler yanı sıra her hafta ünlü sanatçıların da sahne aldığı mekanlar, tatilcileri unutamayacakları anlar yaşatıyor. Turistler, güzel anlarını öz çekim yaparak sosyal medyada paylaşıyor.
Marmaris\'in tanıtımında büyük rol oynadıklarını dile getiren disko ve bar işletmecileri, \"İlçemize gelen her turist mutlaka Barlar Sokağı\'na uğrar. Bizler turizm elçisiyiz gibiyiz. Turistlerin mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler, turizm elçisi gibi görevimizi en iyi yapmaya çalışırken bazen olumsuz olaylarda yaşanmakta. Yaşanan olumsuzlukları duyarlılığımızla kısa sürede çözüme kavuşuyor\" dedi.

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