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Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı

30 Ekim 2017 00:50

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Fener alayında 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı. Marmaris İlçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümünde bugün (Pazar) saat:19.00\'da fener alayı düzenledi. Ketenci Kavşağı\'nda aralarında yerleşik yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıdı. Grup, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk\'ün resmi bulunan \"Marmaris Cumhuriyet\'in Kalesi\" yazılı dev bir pankart açtı. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşaleler, üzerlerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, evlerinde pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir ve Onuncu Yıl marşlarının söylendiği yürüyüş boyunca \"Atam yolundayız\", \"Türkiye laiktir laik kalacak\" sloganları atıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na bağlı askeri bando, kurulan platformda çeşitli marşlar çaldı. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş, Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne son buldu. Burada, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. İki saat süren kutlama etkinliğin sonunda vatandaşlar dağıldı.

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