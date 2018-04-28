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Marmaris'te cip bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bariyerlere çarpan cipteki 3 kişiden 1'i öldü, diğerleri yaralandı

28 Nisan 2018 20:15

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bariyerlere çarpan cipteki 3 kişiden 1\'i öldü, diğerleri yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Söğüt Mahallesi Taşlıca Tepesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Mert Karaca (20), yönetimindeki 48 J 4667 plakalı ciple virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir bariyerlere çarpan otomobilde sürücü Kara ile araçta bulunan Şule Cankurt ve Hakan Arlı, kanlar içinde kaldı. Kazayı gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ön yolcu koltuğunda oturan Şule Cankurt\'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçtan çıkartılan sürücü Karaca ve Hakan Arlı ise yapılan ilk müdahale sonrası Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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