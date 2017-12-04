Marmaris'te belediye işçilerinden arkadaşlarına çıntar partisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi temizlik işleri ekipleri, topladıkları halk arasında çıntar olarak bilinen organik mantar türünden yemekler yaparak arkadaşlarına ziyafet düzenledi.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanlarda yaptıkları çevre temizliği sırasında 70 kilo çıntar topladı. Bugün öğle mesaisinde çıntardan çeşitli yemekler yapan ekipler, arkadaşlarına keyifli bir etkinlik düzenlendi. İlçe Belediye Araç ve Makine Parkı\'nda yapılan çıntar partisine; Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, belediye birim müdürleri ile temizlik işleri çalışanlarından oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. Çıntarın közde, ızgara ve acılı ve acısız çeşitli yemekleri yapıldı. Makarna, ayran ve su ile ikram edilen çıntar afiyetle yenildi.

Tüm çalışanlarıyla gurur duyduğunu açıklayan Belediye Başkanı Acar, \"Çalışan, sadakatli, aldığının fazlasını veren dürüst takım arkadaşlarım var. Hizmetlerini en iyi şekilde yerine getiren üretken arkadaşlarımız hünerlerini sergilemiş. Mesai arkadaşlarım motivasyonu sağlamak için çıntar toplayıp çıntar partisi düzenlemişler. Bizlere sürpriz yaparak davette bulundular. Mesai arkadaşlarımın bu özverisine minnettarım, çok teşekkür ederim \" dedi.

Temizlik işlerinde görevli Mehmet Dinç ise, \"Çevre temizliği yaparken mesai arkadaşlarımızla çıntar toplayıp, parti düzenleme fikri aklımıza geldi. Topladığımız 70 kilo çıntar ile çeşitli yemekler yaparak mesai arkadaşlarımızla beraber yedik. Bu tür aktiviteler bizlerin motivasyonunu ve enerjisini artırıyor\" dedi.

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