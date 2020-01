Marmaris'te apiterapi sempozyumu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te düzenlenen \'Uluslararası Apiterapi ve Arı Ürünleri\' adlı sempozyumda, arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanımı olan apiterapi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Marmaris İlçesi\'nde iki gün sürecek alternatif tıp yöntemi olan \'Apiterapi\'yi konu alan Uluslararası Apiterapi ve Arı Ürünleri adlı sempozyum Avrupa\'nın birçok ülkesinden ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden uzmanların katılımı ile başladı. Beş yıldızlı bir otelde Muğla Valiliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nin destekleriyle organize edilen sempozyuma Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, daire müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti başkanları, Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu, Ukrayna Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Tetyana Vasylivska, Türkiye Arıterapi Birliği Üyesi Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeliği\'nden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Ukrayna, Rusya, Litvanya ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden arı terapi uzmanlarından oluşan 40 kişi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, alternatif turizm için ilk adımların atılmaya başlandığını belirterek, şöyle dedi:

\"3 bin yıldır çeşitli hastalıklar için uygulanan alternatif tıpı ilçemize getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Son yıllarda Avrupa\'nın birçok şehrinde arı ürünleri ile tedavi yaygınlaşmaya başladı. Marmaris\'in deniz, kum ve güneş üçlüsü haricinde sağlık turizmi için atılan adımların başındayız. Bu bilgilendirme toplantılarının amacı önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz Apiterapi Merkezi ile marka değerimizi artıracağız.\"

ÜRETİMDE YENİLİK

Toplantının bilimsel Başkanı Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu ise arıcılık ve arcılık ile ilgili alternatif tıp faaliyetlerinın her türlü tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin gerisinde kaldığını söyledi. Bilinçli yapılan her üretimin ham kaliteyi hem de ekonomiyi artıracağını belirten Prof.Dr. Doğaroğlu, şöyle konuştu:

\"Apiterapi arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanımı anlamına gelmektedir. Balın yüzyıllardır insan sağlığına katkıları sebebiyle kullanılmasının yanı sıra polen ve arı sütü de besin değerlerinin yüksekliği, içerdikleri protein, mineral, vitamin ve serbest aminoasitler nedeniyle apiterapide sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Apiterapiye olan ilgi ile paralel olarak sayısı her geçen gün artan çalışmalar, apiterapinin insan sağlığı açısından olumlu etkilerini göstermekte ve uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere, dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Arı ürünlerinden arı sütü, polen ve balın kalitesi ve kullanım miktarları, insanlar üzerindeki olumlu etkileri açısından çok önemlidir. Artık, \'ben dededen ve babadan arıcıyım\' devri bitti. Artık arı üretiminde yeniliklere bakmalıyız. Eğer hala dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman istediğimiz verimi alamayız.\"

Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu ise Marmaris ile yapılacak koordineli çalışma ile apiterapi alanında büyük ilerleme kaydedileceğini vurguladı. Toplantı sonunda Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, sektör temsilcilerini modern arıcılık, gen kaynakların korunması, apiterapi ile ilgili temel konular hakkında bilgilendirdi.

APİTERAPİ NEDİR?

Apiterapi; bal arısının ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımıdır. Bu ürünler bal, bal mumu, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri olarak biliniyor. Apiterapi söz konusu ürünlerin sağlık amacıyla kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kimlerin, hangi ürünü, ne amaçla, nasıl kullanabileceği, ürünlere karşı hassasiyet ve alerjik durumlara doğru yaklaşım gibi konular üzerinde duruluyor.

