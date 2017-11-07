Marmaris'te aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te aç kalan çok sayıda yaban domuzu, şehir merkezine indi. Ekili arazide yiyecek arayan domuzları görenler fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan bir ortaokulun arkasındaki boş arazide, bu sabah 30 kadar domuzu görenler şaşkına döndü. Dağ eteklerinden inerek mahalle aralarından çöp konteynerlerini karıştıran domuz sürüsünü evinin balkonunda otururken fark eden İhsan Tanrıverdi, cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Bir süre yiyecek arayan domuzların araç gürültüsü nedeniyle korkup geldikleri yoldan kaçtığını seyreden Tanrıverdi, çektiği fotoğrafları \'Marmaris\'te gündüz domuz baskını\' yorumu yaparak sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafların altına çok sayıda kişi, \'Yiyecek bulamadıkları için şehre iniyorlar. Dağ eteklerine yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar, kışın çok göreceğiz\' yorumları yaptı.



FOTOĞRAFLI